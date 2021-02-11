Аист прилетел: Эдита Пьеха во второй раз стала прабабушкой

Внучка легендарной певицы Эдиты Пьехи 34-летняя Эрика Быстрова в Instagram сообщила, что родила девочку. Она опубликовала кадр, который подписала: «Я – мама двоих девчонок». Отметим, что у Эрики уже есть семилетняя наследница Василиса. За сестренку очень рад брат певец Стас Пьеха.

«Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи. Сразу после родов начали обсуждать и решать с сестрой рабочие вопросы. Как будто бы не отключались от этого процесса». Стас Пьеха

Заметим, что Стас Пьеха не стал говорить имя малышки. Он посчитал, что это должна сделать его сестра сама. При этом он заметил, что Эрика рожала в Москве в роддоме при ГКБ имени Юдина, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что Стас и Эрика Пьеха не только брат и сестра, но и большие друзья по жизни. К примеру, девушка помогает брату в его делах в наркологической клинике, которую он открыл, чтобы спасти от пагубной привычки зависимых. Также Эрика отвечает за организацию концертов звездного брата.

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