Бьюти-эксперимент: Лиза Галкина сделала новую асимметричную прическу с плетением

Семилетняя Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, хоть и живет в полном достатке, растет неизбалованным ребенком. Это видно по частым постам юмориста в его блоге. Ей и брату Гарри дарят на праздники обычные вещи — одежду и игрушки, которым они всегда искренне радуются.

Да и выглядит малышка обычно крайне сдержанно. Чаще всего она довольно скромно (но хорошо) одета, на голове — простая русская коса или даже две, либо высокий хвост.

Однако на этот раз младшая наследница Примадонны пошла на бьюти-эксперимент, примерив асимметричную прическу с плетением.

«Лиза, тебе очень идет такая укладка!», «Лизонька волосы красиво заплела, очаровательная малышка», «Ну ведь лапушка же», «Красивая прическа, очень стильно», — отреагировали на фото пользователи Сети.

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