«Делить или не делить?»: Карина Мишулина вновь затронула тему наследства своего отца

Актриса Карина Мишулина в Instagram в очередной раз порассуждала на тему наследства. Как известно, после смерти ее отца актера Спартака Мишулина спустя какое-то время объявился внебрачный сын – Тимур Еремеев, а затем и второй — Эдуард Сорокин. В итоге скандал длился несколько лет.

«Делить или не делить? Ох уж эта тема наследства! Иногда очень болезненная и некрасивая! Лично я не понимаю, когда после ухода человека, вдруг возникают взрослые люди, которые при жизни не общались с ушедшим, не поддерживали, не строили вместе быт, а тут они налетают и начинают что-то делить. Особенно поражает, когда подобное делают взрослые мужчины, порой, борющиеся с вдовами или детьми ушедшего и считающие, что они имеют право». Карина Мишулина

Как отметила Мишулина, однажды ей позвонили редакторы с одного из каналов и заявили, что, судя по всему, нашли еще одну семью ее отца. Она отказалась поехать на эфир, потому что считает постыдным лезть в уклад жизни других людей. Если у ее отца не случилось встречи с возможным наследником при его жизни, то почему она должна с кем-то разговаривать после его смерти. По словам Мишулиной, время таких, как ее отец прошло. На сцену вышли новые герои.

Напомним, что история с наследниками Спартака Мишулина больше напоминала бразильский сериал. Кроме Тимура Еремеева, на родство с актером претендовал молодой человек из Твери Эдуард Сорокин. В итоге Мишулина выиграла суды у мужчин. Ни Сорокин, ни Еремеев не имею права называть себя сыновьями Спартака Мишулина.

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