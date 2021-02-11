Покойный Борис Грачевский спустя месяц после смерти «появился» в студии программы «Док-ток»

Шоу записывали еще в декабре прошлого года, поэтому сильно удивляться этому факту не стоит.

Режиссер Борис Грачевский неожиданно появился в эфире шоу «Док-ток», которое выходит на Первом канале. При этом из жизни художественный руководитель киножурнала «Ералаш», как известно, ушел уже почти месяц назад — 14 января.

Оказалось, что программу, где засветился режиссер, записывали еще в декабре прошлого года. Тогда у Грачевского не был еще диагностирован коронавирус. Он был полон сил и энергии и постоянно шутил.

В студии известные личности в тот день обсуждали важную тему: как детям известных родителей не стать в этом мире изгоями и найти себя. Борис Грачевский, к примеру, раскрыл несколько эффективных методик воспитания детей. В студии также присутствовали его давние знакомые — певица Глюкоза и ведущая шоу «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева.

Напомним, что во второй половине декабря прошлого года Борис Грачевский подхватил коронавирус. Его состояние стало стремительно ухудшаться. Несмотря на все усилия врачей, знаменитый режиссер ушел из жизни.

Смотрите также: