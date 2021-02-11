«Готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии»: Максакова отправилась покорять Мюнхен

Оперная дива Мария Максакова, которая в последнее время на слуху в России, куда приезжала впервые за несколько лет, недолго задержалась на своей новой родине в Киеве. Звезда отправилась в немецкий Мюнхен. У нее огромное количество планов, которые она будет осуществлять в самое ближайшее время.

«Сейчас я нахожусь в Мюнхене, готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии. Я уже понравилась театру по записям, теперь необходимо спеть хорошо живьем. У меня много оперных проектов, к репетициям которых я уже приступила. Сейчас моя главная цель — реализовать себя в творчестве». Мария Максакова

Как отметила Максакова, ей тяжело постоянно гастролировать и перемещаться по миру. При этом она сказала, что последние годы ее постоянно грабили мошенники. Правда, не уточнила, какие именно. Сегодня она рассчитывает только на себя и свой голос, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в 2016 году Мария Максакова сбежала из России следом за своим мужем, политиком Денисом Вороненковым, который обвинялся в рейдерском захвате здания в центре Москвы. В 2017 году Вороненков был застрелен в столице Украины.

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