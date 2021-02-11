Леди в алом: Валерия вслед за Навкой поддержала тренд на пайетки

В нынешнем сезоне пайетки прочно обосновались на модном Олимпе не только как декор на особый случай. Мерцающие блестки, по заверениям историка моды Александра Васильева, можно выгуливать и в пир, и в мир, главное – правильно их подать. Фигуристка Татьяна Навка, к примеру, выгуляла костюм пижамного кроя из черных пайеток на день рождения подруги.

А певица Валерия вслед за Навкой поддержала тренд на пайетки уже по другому случаю. Совсем скоро в эфир телеканала ТНТ выйдет второй сезон шоу «Маска», где эстрадная дива выступает в качестве члена жюри. и накануне премьеры звезда пришла на презентацию проекта в черно-красной аутфите. Акцент в нем был отдан юбке из алых пайеток и латексным ботфортам.

К слову, Валерия знает, как выглядеть стильно и молодо. Звезда в свои 52 года выбирает молодежный стиль в одежде и никогда не ошибается. Недавно певица стала впервые бабушкой, но назвать ее пожилой женщиной не повернется язык ни у одного поклонника.

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