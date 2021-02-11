«Какой живот плоский!»: Климова красиво позировала на камнях в алом бикини с одной лямкой

43-летняя Екатерина Климова и ее 18-летняя наследница от первого мужа Ильи Хорошилова, Елизавета, выглядят как две сестры. Актриса как-то хвасталась, что они носят одежду одного размера. Также родственницы очень похожи. Частенько они это подчеркивают, появляясь в свете в одинаковых нарядах и образах.

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К примеру, недавно они предстали на премьере фильма «Родные» в одном стиле, примерив имидживые очки.

Немало удивились поклонники звезды сериала «Бедная Настя», увидев ее пляжное фото на камнях. В кадре звезда красиво позировала на камнях, примерив алый асимметричный купальник. «А кто вторая девушка?», «А другая — это подруга или сестра?», «Красивые девушки, а в топе – это кто?» — можно увидеть в фан-аккаунте Климовой. Люди, знакомые с жизнью и творчеством артистки, пояснили пользователям, что это на самом деле дочь-студентка Екатерины.

Также поклонники были впечатлены стройной фигурой своей любимицы. «Какой живот плоский!», «Ни жиринки», «Какая грациозная, очень изящная фигура у Кати», «Красивая вы, Катя, просто слов нет», «Да уж, чтобы все многодетные мамы так выглядели», — отметились в комментариях фолловеры.

Напомним, кроме Лизы, у актрисы есть еще трое детей: два сына —Матвей и Корней — и маленькая дочка Белла.

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