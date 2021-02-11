«Прекрасная женщина»: Валерия одобрила эротичную фотосессию своей дочери

Недавно Шена выставила в Сеть несколько снимков в нижнем белье.

27-летняя дочь певицы Валерии Шена накануне дерзко заявила о себе фотосессией в ванной комнате в нижнем белье. Девушка сделала несколько эффектных селфи напротив зеркала, показывая свою фигуру в разных ракурсах.

Стоит заметить, что верные почитатели яркой наследницы оценили ее поступок вполне позитивно, ведь фото хоть и были сделаны в лифе и трусиках, совсем не выглядели вульгарно. Фолловеры впечатлились грацией и чувственностью начинающей артистки. Правда, кое-кое удивился: «Мама-то видела?» Видимо, переживали за мегапорядочный имидж жены Иосифа Пригожина.

Как оказалось, видела. И даже отметилась в комментариях под нашумевшими снимками, отреагировав на них вполне одобрительно.

Напомним, Шена подписала свои фото так: «Быть женщиной — прекрасно!» «А прекрасной женщиной, как ты — еще лучше», — ответила ей Валерия. Свое послание она также украсила смайлами в виде целующего человечка и сердечка.

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