Максим Галкин устроил танцы с популярными блогерами под хит Верки Сердючки

44-летний Максим Галкин в настоящий момент является главным кормильцем в своей семье. У него, как известно, двое детей — семилетние близнецы-школьники Гарри и Лиза. Кроме того, 71-летняя жена Алла Пугачева практически прекратила трудовую деятельность, лишь изредка появляясь на избранных концертах и шоу.

Комик работает не покладая рук, помимо концертов и ведения нескольких телевизионных шоу, он стал активно развивать свои блоги, наполняя их рекламой. Частенько в промоушенах участвуют его дети, которые унаследовали актерский талант своих родителей. Больше всего у Галкина популярен Instagram, где количество подписчиков стремительно приближается к 9 миллионам.

Артист старается продвигать и другое направление – TikTok, где за полтора года собрал практически 2,5 миллиона подписчиков. Здесь Максим также верен себе, стараясь сохранять статус юмориста.

Одна из его последних шуток – это лестничный влог с блогерами из проекта Dream Team House, живущих в одном доме и снимающих про себя реалити. По какой-то причине молодежь и вполне зрелый юморист решили устроить танцы под хит Верки Сердючки. Как известно, ее творчество особенно любят люди почтенного возраста.

Смотрите также