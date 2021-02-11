Красивая и счастливая: Гагарина запечатлелась в черной шубке с длинным ворсом

Еще совсем недавно Полина Гагарина делилась беззаботными летними кадрами в микроблоге — она отдыхала с детьми на Мальдивах. А сейчас в ленте ее Instagram — зимние образы и жалобы на мороз. Чтобы согреться, певица выбирает натуральный мех. И на этот раз облачилась в черную шубку с трендовым длинным ворсом.

«Пусть будет больше поводов для улыбки», — подписала селфи в шубе Гагарина.

Судя по горящему взгляду и счастливой улыбке, Полина Гагарина пребывает в роскошном настроении. И даже морозы не повлияли на него. Это заметили многие подписчики. Они поспешили написать под публикацией любимицы:

«Интересненько! Куда наша Поля держит путь с такой улыбкой?», «По любому сейчас в ответ многие улыбнулись) Цепочка пошла», «Эта улыбка!», «Шикарная», «Полина, вы прелестны», «Влюбленные горящие глаза», — пишут в комментариях.

К слову, о том, что у свободной Гагариной служебный роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, в Сети заговорили еще в прошлом году. Пару не раз видели вместе, более того, утверждают, что на Мальдивах он отдыхал вместе с певицей.

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