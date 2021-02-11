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Показать то, что скрыто: Яна Кошкина в образе секси-крестьянки подразнила подписчиков

Актриса принимает участие в новом проекте вместе с Агатой Муцениеце.

Показать то, что скрыто: Яна Кошкина в образе секси-крестьянки подразнила подписчиков
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

30-летняя звезда сериалов, актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина обожает эпатировать поклонников. Девушка обладает роскошной фигурой, которую считает одним из своих достоинств наряду с актерским талантом. И все то, чем одарила ее природа, Кошкина не стремится прятать. Напротив, девушка регулярно радует фанатов откровенными снимками.

Даже в скромном русском народном одеянии девушка выглядит сексуально. Это она доказала, представ перед поклонниками в кокошнике и сарафане. Актриса призывно задрала подол юбки, обнажив стройную ногу до самого бедра.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

К слову, что это за новый проект, в котором Кошкина примерила образ «барышни-крестьянки», девушка держит в тайне. Известно, что на съемках она задействована вместе с экс-женой Павла Прилучного Агатой Муцениеце.

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