«А где дирижабли?»: как раньше выглядела грудь Виктории Бони

41-летняя Виктория Боня обнародовала в личном блоге снимок топлес. Экс-звезда «Дома-2» прикрыла нагую грудь стаканчиком и порассуждала о том, что люди должны принимать себя такими, какие они есть.

Почитатели блогера довольно бурно отреагировали на этот смелый кадр, естественно, пышные формы Виктории обсудили вдоль и поперек, восхищаясь красотой и размером бюста. Однако дотошливые журналисты вспомнили былое прошлое Бони на телестройке, когда девушка тоже восхищала своей необычной красотой и стройностью, но вовсе не отличалась размерами груди. КП опубликовала фото светской львицы в белье примерно того периода, спровоцировав новые обсуждения.

«А где дирижабли?», «Да уж, явно не Алена Водонаева», «Как-то Вика тут скромнее выглядит», «Ага, отросли потом, видимо», — шутят пользователи Сети на просторах виртуального пространства.

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