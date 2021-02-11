Во всем блеске: Навка в костюме пижамного кроя из черных пайеток отметилась на юбилее Цой

45-летняя фигуристка Татьяна Навка обладает стройной фигурой на зависть многим ровесницам. Олимпийская чемпионка может позволить себе любые эксперименты с имиджем, но остается верна себе и своему стилю. Одно из модных предпочтений, которое прослеживается в аутфитах жены Дмитрия Пескова, — это пайетки.

Например, Навка недавно выгуливала юбку лилового цвета из мерцающих пайеток. Во время новогодних каникул звезда льда появилась на шоу в белоснежном платье, вышитом декором жемчужного блеска. А в день рождения Аниты Цой, который состоялся 7 февраля, спортсменка выгуляла брючный костюм пижамного кроя из черных пайеток.

К слову, на юбилее Аниты Цой отметился весь свет отечественного шоу-бизнеса. Певицы Слава, Зара и Лолита, Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, Андрей Малахов, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян и многие-многие другие селебрити пришли поздравить именинницу с 50-летием.

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