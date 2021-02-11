Лобода в белоснежном трикотажном костюме поддержала тренд на лампасы

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко не раз подчеркивала, что боковая вертикальная полоска на брюках стала чуть ли не классикой.

Лампасы на брюках, юбках и шортах давно стали любимой фишкой в гардеробе многих модниц. Еще бы: этот акцент визуально удлиняет, делает фигуру стройнее, а обладательницу наряда выводит в ранг стильных. И многие звезды поддерживают тренд на лампасы, которые, по замечанию фэшн-эксперта Эвелины Хромченко, давно претендуют на звание модной классики.

«Лампасы будут существовать в моде вечно и особенно в женской, потому что мы никогда не расстаемся с теми элементами, которые украли в мужском гардеробе», — подчеркивала ранее Хромченко.

Певица Светлана Лобода тоже имеет в гардеробе наряды с лампасами. Накануне эстрадная дива появилась на записи программы «Голос. Дети» в белоснежном трикотажном костюме, на брюках которого виднелась вертикальная полоска ткани в тон.

Дополнили мягкий и уютный образ певицы лоферы из овчины Loro Piana нежно-бежевого цвета.

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