Деловая и стильная: Бузова дополнила двубортный пиджак свободными бермудами

Телеведущая появилась на съемках ток-шоу, которые закончились глубоко за полночь.

Ольга Бузова с закрытием телепроекта «Дом-2» осталась на телеканале ТНТ, чтобы продолжить вести шоу «Бородина против Бузовой». Певица не раз признавалась, что обожает свою работу, и ради нее идет на настоящие жертвы.

Например, накануне съемки новых выпусков закончились глубоко за полночь, но это ничуть не смутило красавицу.

«Ну вот такая у нас профессия, которую я очень сильно люблю. Сегодня интересные были очень темы, сложные, интересные! Мы надеемся, что наши программы находят отклик в ваших сердцах», — записала видео Бузова.

В кадре теледива появилась в стильном двубортном пиджаке с золотыми пуговицами и свободных бермудах. В качестве обуви на ногах певицы красовались лоферы, которые теледива по-модному дополнила носочками Gucci.

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