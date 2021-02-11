Барби в розовом: Лопырева в ярком топе и облегающих шортах похвасталась изгибами идеальной фигуры

«Мисс Россия» - 2003» будоражит воображение своих поклонников даже в спортивных комплектах.

37-летняя Виктория Лопырева давно стала воплощением идеала красоты и стройности. Девушка сделала карьеру модели, завоевав в 2003 году титул «Мисс Россия». И хотя сейчас девушка не участвует в подобных мероприятиях, но она по-прежнему сохраняет идеальную форму, которой позавидует любая юная модель, и которую с удовольствием демонстрирует поклонникам в микроблоге.

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На этот раз Лопырева, которая наслаждается отдыхом на Мальдивах, позировала на берегу океана в ярком спортивном комплекте, состоящем из розового лифа и облегающих шортиках цвета пыльной розы. Изгибы загорелой фигуры привели в восторг многих подписчиков.

«Ножки у вас огонь», «Фигура топ», «Костюм классный», «Крутая!», «Самая спортивная», «

Настоящая Барби в розовом», «Ну и красотка», «Классное тело!», «Фигура просто восторг конечно», — пишут восхищенно некоторые поклонники.

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