Пугачева, Бузова или Долина: кто станет пятым членом жюри в шоу «Маска»

Новый сезон самого охраняемого телепроекта на НТВ стартует уже 14 февраля, и телезрители пытаются угадать, кто займет кресло судьи.

Музыкальный телепроект канала НТВ «Маска» весной прошлого года покорил сердца миллионов телезрителей. Участники в костюмах сказочных персонажей или предметов, знаменитые члены жюри и тайна каждую неделю приковывали к телеэкранам поклонников и заставляли их гадать, кто же скрывается под той или иной маской. Победителем первого сезона стал Лев, которым оказался певец Анатолий Цой. И телеканал объявил о дате премьеры продолжения.

Второй сезон стартует на НТВ в середине февраля. Уже известны костюмы, в которых будут выступать участники, их 14. Членов жюри тоже осталось пятеро, но продюсеры проекта добавили интригу перед премьерой – имена четверых судей известны, а вот пятого можно угадать. Чем и занялись подписчики микроблога проекта в Instagram.

«Максим Галкин, зуб даю!», «Александр Ревва», «Анатолий Цой», «Лариса Долина», «Ольга Бузова», «Долина», — перечисляют, кто бы мог стать пятым членом жюри, пользователи.

Среди вариантов — Лера Кудрявцева, Ани Лорак, Анна Плетнева, Сергей Лазарев. Причем, многие имена повторяются не один и не два раза. Пока лидирует Лариса Долина и Александр Ревва. Немало ответов связано и с именем Примадонны. Кто же на самом деле займет кресло пятого судьи, зрители узнают совсем скоро – 14 февраля.

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