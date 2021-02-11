Стильная многослойность: 58-летняя Эмма Малинина выгуляла бирюзовый плащ поверх бомбера

Эмма Малинина – третья жена музыканта Александра Малинина. Бизнесвумен подарила мужу двоих детей – близнецов Устинью и Фрола, которым уже исполнилось по 20 лет. К тому же она уже дважды бабушка, но выглядит она невероятно молодо. Светская львица тщательно следит за своим стилем, и рассказывает в микроблоге о том, что еще ей помогает цвести.

Дочь Малининых Устинья живет и учится в Лондоне, поэтому мама с папой часто навещают ее. Накануне Эмма с наследницей отправилась на прогулку по столице Туманного Альбиона в бирюзовом плаще поверх черного бомбера.

«Я бы не меняла в этом городе ничего, кроме погоды», — подписала снимок жена Малинина.

Моросящий дождик позволил Эмме поддержать тренд на многослойность – бизнесвумен поиграла со стилями, добавив к спорт-шику яркую ноту элегантности в виде плаща. В руках модницы красовалась массивная сумка Gucci.

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