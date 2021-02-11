Красиво и по-хулигански: Стоцкая поддержала тренд на тельняшки, дополнив полосатый лонгслив рваными джинсами

По мнению историка моды Александра Васильева, тренд на тельняшки – полосатые лонгсливы – является непреходящим. Телеведущий неоднократно обращал внимание на модниц, что подобная вещь в гардеробе не помешает.

«Сейчас это даже не тренд, а классика жанра. Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку в своем гардеробе», — рассказывал ранее историк моды.

И к авторитетному мнению эксперта прислушиваются не только зрители программы «Модный приговор», но и звезды шоу-бизнеса. Накануне звезда мюзиклов, певица Анастасия Стоцкая вышла в свет в тельняшке и рваных широких джинсах. Нотку хулиганистости придали образу черная кепки и кроссовки.

«Красавица», «Какая красивая и стильная! Совершенно прекрасная», «Красивая и стройная девушка», «Огонь», — пишут в комментариях поклонники.

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