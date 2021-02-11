«Парень с ранчо»: Бородина отправилась на работу в клетчатой безразмерной рубахе и джинсах

Ксения Бородина давно призналась, что является настоящим шопоголиком. Девушка не может отказать себе в удовольствии прикупить что-нибудь трендовое, и одна из ее последних покупок – это стильные ботинки Prada в белом цвете – черные у нее уже есть.

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Гардероб Бородиной буквально ломится от обилия одежды, в нем есть даже такие наряды, которые телеведущая не надевала ни разу. Не удивительно, что Ксению очень редко можно увидеть на публике в одном и том же. За день она может поменять аутфит несколько раз, при этом поиграв со стилями, как в этот раз.

Бородина собралась на работу в безразмерной клетчатой рубахе и джинсах. Заправив один борт, а второй активно выпустив, теледива посмеялась:

«У меня сегодня такой стиль получился «парень с ранчо». «Хосе» готов к работе», — посмеялась Бородина.

Ксения для очередного выхода предпочла стиль кантри, который зародился на американских ранчо среди местных фермеров. Обязательным атрибутом таких аутфитов является ковбойская шляпа, но ее девушка решила не добавлять в образ.

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