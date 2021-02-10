В стилистике бохо: Жанна Бадоева в платье-джалабии впечатлила стилиста

Модный эксперт оценила образ телеведущей для Teleprogramma.pro и рассказала, что будет в тренде грядущим летом.

Ведущая популярной программы «Жизнь других» Жанна Бадоева – настоящий кладезь для модниц. В каждом образе звезды есть изюминка, наряды Жанны Бадоевой хочется изучать, рассматривать и даже примерить на себя.

В эти дни Жанна Бадоева находится на съемках в жаркой Панаме, а потому демонстрирует в Instagram летние образы. На этот раз звезда предстала в просторном платье-распашонке.

Подписчики тут же отреагировали на аутфит телеведущей с нотками восточного колорита. Они признаются, что в восторге от образа Жанны Бадоевой. Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей рассказала, будут ли подобные наряды в тренде грядущим летом.

«Для прогулки по побережью Жанна Бадоева выбрала традиционное восточное платье – джалабия, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Это вид верхней одежды, которую носят и мужчины и женщины на Востоке. Свободный силуэт позволяет комфортно чувствовать себя в жару. Щедро украшенный пайетками вырез горловины, рукава и подол. Декор и золотые украшения играют на ярком солнце. Обувь без задника, также декорированная золотой вышивкой продолжает тему Востока. А платок, завязанный на голове, и солнцезащитные очки все же отсылают к современной стилистике «бохо». В летне-весеннем сезоне 2021 тема этно-заимствований и бохо прослеживаются достаточно часто. Многие дизайнеры нашли вдохновение в традициях Индии и Востока».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция; образование высшее.

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