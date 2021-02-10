«Когда откроют границы, поеду домой»: Кирилл Кяро мечтает увидеться с близкими

Популярный актер Кирилл Кяро уже много лет живет в Москве. Между тем, у артиста, родившегося и выросшего в Таллинне, много родных в Эстонии. Из-за пандемии коронавируса звезда сериала «Нюхач» несколько месяцев не может обнять своих близких.

Своей болью Кирилл Кяро поделился во время светской премьеры фильма «Аферистка», которая состоялась в Москве 10 февраля.

«Когда откроют границы, поеду домой», — рассказал о планах Кирилл Кяро.

Стоит отметить, что и во время эпидемии Кирилл Кяро остается очень востребованным актером. Съемки фильмов, где он занят, продолжаются. В ближайшее время Кяро предстоит поездка в Осетию. Именно там пройдут съемки новой картины.

«Несмотря на сложные обстоятельства, удается сниматься. И это хорошо», — подчеркнул Кирилл Кяро.

Напомним, что в конце прошлого года состоялась премьера мистической драмы «Пассажиры». Кирилл Кяро играет в сериале одну из главных ролей.

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