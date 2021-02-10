«Жду праздника»: постройневшая после развода Ольга Кабо в платье с крупными цветами предстала на публике

Ольга Кабо недавно развелась с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым, прожив одиннадцать лет в браке.

Актриса при этом совершенно не транслирует, что она полна болезненных переживаний из-за неудачи в семейной жизни. Ольга Кабо часто выходит в свет и демонстрирует, что и в сложные периоды нужно «сохранять лицо».

В числе других звезд в эту среду, 10 февраля, Ольга Кабо посетила светскую премьеру фильма «Аферистка». Звезда выбрала для выхода в свет элегантное черное платье с крупными цветами.

«От картины жду праздника, восторгов, впечатлений, — поделилась Ольга Кабо перед показом фильма. — Сейчас мы ждем, когда снимут все ограничения с театров. Ждем зрительской любви. Начало года стало прекрасным. Слава богу, открылись границы, регионы, уже составляется какое-то расписание».

Премьеру фильма посетила и подруга Ольги Кабо Алика Смехова. Стоит отметить, что звездные дамы довольно часто вместе выходят в свет. Алика облачилась в черную водолазку и юбку длиной чуть ниже колена.

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