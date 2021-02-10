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Редкий случай: Дмитрий Хрусталев вывел в свет красавицу-жену

Шоумен появился на публике с супругой Марией Гончарук.

Редкий случай: Дмитрий Хрусталев вывел в свет красавицу-жену
Дмитрий Хрусталев. Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev/

Соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев предпочитает не афишировать детали своей жизни с красавицей-супругой, солисткой группы «Фабрика» Марией Гончарук. В Instagram шоумена чаще можно увидеть снимки с Екатериной Варновой, чем с Марией. Да и в Сети не так много совместных кадров Хрусталева и Гончарук. А часть поклонников телеведущего и вовсе не знают, что он женат. Между тем Дмитрий Хрусталев периодически появляется на светских мероприятиях вместе с Марией Гончарук.

В эту среду, 10 февраля, звездная пара пришла на премьеру фильма «Аферистка». Оба выглядели очень счастливыми, Дмитрий Хрусталев непрерывно обнимал жену. Судя по его занятости и востребованности, время на совместное общение у пары не так много.

Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук
Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук. Фото: Teleprogramma.pro

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Хрусталев попал в больницу, потеряв сознание в такси.

Информация о госпитализации поступала противоречивая, и Хрусталева обвинили в пиаре. Тогда Мария Гончарук встала на защиту мужа, сделав публичное заявление.

Наталия Бардо и Марюс Вайсберг
На премьере фильма «Аферистка» была замечена еще одна звездная пара — Наталия Бардо и Марюс Вайсберг. Фото: Teleprogramma.pro

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