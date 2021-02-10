«Воровала булочки с изюмом»: Мария Голубкина вспомнила некрасивую историю

Звезда театра и кино Мария Голубкина в эту среду, 10 февраля, посетила светскую премьеру фильма «Аферистка», состоявшуюся в одном из столичных кинотеатров.

Главная героиня картины руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она делает вид, что бескорыстно заботится о своих богатых клиентах, а сама безнаказанно и цинично обворовывает их.

Собственно, и вопросы, которые задавали журналисты пришедшим на показ знаменитостям, состояли в том, чтобы те вспомнили об аферах в своей жизни. Мария Голубкина вдруг сделала признание о краже.

«Я воровала булочки с изюмом, когда не было камер. А так — афер в моей жизни не было», — отметила Мария Голубкина.

Она также рассказала, что спокойно относится к новым санитарным нормам, введенным во время пандемии коронавируса. Ношение масок не вызывает протеста в ее душе.

«Я всегда была за маски, еще до пандемии», — призналась Мария Голубкина.

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