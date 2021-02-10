Семейный выход: Олеся Судзиловская появилась с мужем на премьере фильма

Актриса и ее супруг редко вместе появляются на публике.

Олеся Судзиловская из числа тех редких женщин, которым удалось в жизни, кажется, все. Она невероятная красавица, востребованная актриса и при этом счастлива в своей семье. Вместе с бизнесменом Сергеем Дзебанем она счастлива уже больше десяти лет. У пары два сына — Артем и Майк. Причем, Сергей Дзебань сделал актрисе предложение уже после рождения старшего сына.

больше по теме Солнечный монохром: Судзиловская поддержала тренд на желтый вслед за Стриженовой и Утяшевой Актриса выбрала спортивный костюм с дизайнерским воротником.

В отличие от многих других мужчин, связавших жизнь с известными девушками, Сергей Дзебань не закрывается от публики и периодически сопровождает супругу на светских мероприятиях.

В эту среду Олеся Судзиловская вместе с мужем посетила премьеру фильма «Аферистка», которая прошла в одном из кинотеатров столицы.

Пара выглядела очень гармонично, облачившись в одежду, цвета которой сочетаются между собой. Для выхода в свет актриса выбрала куртку из натурального меха, а ее муж — стильную парку нейтрального серого оттенка.

Смотрите также