«Мне сразу достались эти шанежки»: Валентина Мазунина высказалась о своих «аппетитных формах»

Актриса Валентина Мазунина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что не комплексует по поводу своего лишнего веса.

«У меня с рождения аппетитные женские формы. Мне сразу достались эти шанежки, но не было никогда комплексов. Папа мне всегда говорил, что я самая красивая. У меня даже мыслей не было, что со мной что-то не так». Валентина Мазунина

Как отметила звезда «Реальных пацанов», у нее с отцом всегда была «тонкая связь».

«Он меня дико любил. Мне даже иногда было неловко. Поэтому сейчас я не могу, когда вижу, что дети без отцов растут. Я, если честно, органично ощущаю себя в своем теле. Если у тебя есть комплексы, от которых тяжело, то надо что-то с собой делать. Если комфортно, то будь, какая ты есть. Хотя так я чувствовала себя не всегда. Я посмотрела на себя в фильме «Горько!» и сказала, что это перебор. Тогда я как раз переехала из Перми в Москву и стала резко поправляться. Заедала все переживания едой. Если мне сейчас скажут, что надо похудеть для роли, то я сброшу вес. Я от многого могу отказаться», — заявила актриса.

Напомним, что в сериале «Реальные пацаны» Валентина Мазунина сыграла роль бойкой девушки Валентины. Пермская актриса сразу же полюбилась фанатам сериала.

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