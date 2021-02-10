«Я в поиске, мои поклонники — мужчины»: Валентина Мазунина из «Реальных пацанов» рассказала о личном

Как отметила актриса, ее не смущает, что в 32 года она до сих пор не замужем.

Звезда «Реальных пацанов» и картины «Горько!» Валентина Мазунина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему в 32 года до сих пор не замужем.

«Личная жизнь — это мое сокровенное. Я об этом на самом деле не люблю разговаривать. Я прекрасно понимаю, что моя жизнь интересна моим поклонникам и подогреваю интерес. Я в поиске, мои поклонники — мужчины». Валентина Мазунина

Мазунина рассказала, о каком муже она мечтает в будущем.

«Мой мужчина должен быть внутреннее сильным, с чувством юмора. И самое важное — это доброта. А вот внешних нет ограничений. В моей жизни меня уносило в разные стороны. Когда мне родители говорят: «Тебе замуж не пора?», то я спокойно отношусь к их словам и к замужеству в общем. Если бы я видела глубокую проблему в этом, то, наверное, заморачивалась», — заметила Мазунина.

Напомним, что в сериале «Реальные пацаны» она сыграла роль бойкой девушки Валентины. Мазунина сразу же полюбилась фанатам сериала.

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