«Будет распродаваться на маленькие клипы»: звезда «Сватов» Даниил Белых высказался о седьмом сезоне сериала

Звезда сериала «Сваты» Даниил Белых в числе других приглашенных гостей был замечен на светской премьере фильма «Аферистка», которая состоялась в Москве в эту среду, 10 февраля.
Во время общения с журналистами Даниил Белых ответил на вопрос о седьмом сезоне сериала «Сваты», выхода которого на экраны поклонники с нетерпением ждут не первый год.
«Наверное, седьмая часть «Сватов» будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — отметил Даниил Белых.
Напомним, съемки седьмого сезона «Сватов» были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Между тем Даниил Белых достаточно философски относится к запретам из-за распространения инфекции. И даже видит в них плюсы.
«Наслаждаюсь этим временем, — признался Даниил Белых. — Ходишь по залам один, по музеям, больше ценишь родных».