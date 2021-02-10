«Будет распродаваться на маленькие клипы»: звезда «Сватов» Даниил Белых высказался о седьмом сезоне сериала

Артист считает, что прошло слишком много времени.

Звезда сериала «Сваты» Даниил Белых в числе других приглашенных гостей был замечен на светской премьере фильма «Аферистка», которая состоялась в Москве в эту среду, 10 февраля.

Во время общения с журналистами Даниил Белых ответил на вопрос о седьмом сезоне сериала «Сваты», выхода которого на экраны поклонники с нетерпением ждут не первый год.

«Наверное, седьмая часть «Сватов» будет распродаваться на маленькие клипы. Столько времени прошло», — отметил Даниил Белых.

Напомним, съемки седьмого сезона «Сватов» были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Между тем Даниил Белых достаточно философски относится к запретам из-за распространения инфекции. И даже видит в них плюсы.

«Наслаждаюсь этим временем, — признался Даниил Белых. — Ходишь по залам один, по музеям, больше ценишь родных».

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