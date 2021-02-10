«Мы растем»: изменившая имидж беременная Ира Пинчук оголила подросший животик

Бывшие участники проекта «Дом-2» Арай Чобанян и Ирина Пинчук готовятся стать родителями. Первенец пары появится на свет летом, до этого момент Арай и Ира вступят в брак — церемония назначена на начало июня.

Будущие родители сейчас наслаждаются моментом и стараются получить максимум удовольствия от этого трепетного времени ожидания рождения малыша. В Instagram пары появилось трогательное видео, на котором запечатлено, как Арай Чобанян целует животик возлюбленной и разговаривает с ним.

«Как ты там сидишь? У тебя нет клаустрофобии?» — интересуется будущий отец у пузожителя.

На следующем видео Ира Пинчук продемонстрировала обновленную себя. Экс-участница нарастила волосы и покрасила концы в светлый оттенок.

«Волосы нарастили. Цвет поменяли. Вообще! Вот пузико… Но здесь плохо видно. Мы растем», — говорит Ира в кадре.

Она поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее преображение. Те в один голос заявили, что в полном восторге.

«Ирочка, ты в любом образе красотка», «Боже, какая булочка! Любим тебя», «Куколка», «Красавица», — забросали беременную Пинчук комплиментами в Сети.

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