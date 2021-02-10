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Грудь расплющило: Ольга Рапунцель запечатлелась в неудачном купальнике

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» отдыхает с семьей в загородном клубе.

Грудь расплющило: Ольга Рапунцель запечатлелась в неудачном купальнике
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель вместе с мужем Димой Дмитренко, двумя дочками, сестрой Аленой и племянником Богданом отдыхает в эти дни в загородном клубе. Дружная компания отлично проводит время, наслаждаясь красотами зимней природы, плавая в открытом бассейне, общаясь друг с другом.

Ольга Рапунцель, пожалуй, впервые за восемь месяцев, прошедшие с момента появления на свет ее младшей дочери Софии, отважилась предстать на публике в купальнике. Мама двух девочек запечатлелась в бассейне.

«Моя мечта сбылась, ощущения нереальные. Поздравляю тебя, доченька, с 8 месяцами, моя любимая девочка», — обратилась Ольга Рапунцель к Софии под фото.

Экс-участница «Дома-2» предстала на снимке почти по пояс в воде. Но между тем ее фигуру довольно хорошо видно. Оля немного похудела. Но неудачно подобранный купальник, увы, подчеркивает недостатки ее фигуры, а не достоинства. На это обратили внимание подписчики Рапунцель.

Ольга Рапунцель позирует в бикини
Ольга Рапунцель позирует в бикини. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

«Отвратительный купальник», «А где грудь? А талия?», «Одни и те же позы, что раздетая, что одетая», «Зачем столько фотошопа?» — высказываются в Сети.

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