«Не делала никогда»: 57-летняя Ольга Прокофьева заговорила о пластических операциях

Звезда театра и кино Ольга Прокофьева, которой летом этого года исполнится 58 лет, прекрасно выглядит и поражает своей молодостью поклонников. Как оказалось, великолепная юная внешность – это результат работы актрисы над собой. Ольга Прокофьева много времени уделяет уходу за кожей лица и тела, посещает косметолога и никогда не переедает.

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Звезда надеется, что ее методы позволят ей надолго сохранить молодость, не прибегая к услугам пластических хирургов.

«У меня есть косметолог, к которому я периодически обращаюсь, — поделилась Ольга Прокофьева. — Речь не идет о пластических операциях, этого я не делала никогда, но сейчас наша косметология на таком высоком уровне, что благодаря ей можно отодвинуть любую пластику навсегда».

Ольга Прокофьева еще и очень дисциплинированный человек — каждое утро она делает гимнастику. А некоторые упражнения звезда сочетает с водными процедурами.

«Например, когда чистишь зубы, можно выполнять упражнения для ног. Так и чистка зубов увеличивается до 4–5 минут», — рассказала Ольга Прокофьева.

Актриса предпочитает пользоваться только жирными кремами и всегда добавляет в них несколько капель натурального масла.

«Я делаю это уже давно и вижу результаты такого ухода», — цитирует Ольгу Прокофьеву издание «7 дней».

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