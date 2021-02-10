СМИ: 85-летнюю вдову Евгения Леонова доставили в реанимацию

Вечером 10 февраля в СМИ появилась новость о том, что вдова культового советского актера Евгения Леонова — 85-летняя Ванда Стойлова — экстренно доставлена в реанимацию. Якобы у женщины резко упало давление. Прибывшие к ней домой медики приняли решение увезти пенсионерку в одну из московских больниц, куда она была доставлена без сознания.

Сын Леонова, 61-летний заслуженный артист России Андрей Леонов, косвенно подтвердил журналистам новость о госпитализации матери.

«Нормально пока все. Не надо ничего сообщать», — сказал он Пятому каналу.

Известно, что Ванда Владимировна много лет работала в литературной части театра «Ленком». С будущим мужем она познакомилась, когда тот приехал на гастроли в Свердловск. Вместе они прожили более 35 лет.