Гоген Солнцев в инвалидном кресле появился в студии у Андрея Малахова на «Прямом эфире»

Оказалось, что фрик последние месяцы находился в частной клинике, куда его упекла пожилая жена.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram проанонсировал будущую программу у телеведущего Андрея Малахова, в которой принял участие он сам, а также его пожилая жена Екатерина Терешкович. Поклонники увидели кадры из шоу «Прямой эфир». Фрик при этом перемещался по студии в инвалидном кресле.

«Первый день Гогена Солнцева на свободе. Почти год он не появлялся на экранах и не давал телевизионных интервью. Как оказалось, последние месяцы в тайне от всех Гоген Солнцев проходил лечение в частной клинике, куда его поместила жена Екатерина Терешкович».

Андрей Малахов

«Мой любимый сериал. Сюжетные повороты похлеще, чем в «Игре престолов», «С нетерпением ждем выпуска. Другие сериалы просто смотреть не интересно», «Цирк возвращается. На манеже все те же», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Гоген Солнцев рассказывал, что это его жена была на лечении в больнице. Она, как известно, много пьет. По его словам, сейчас у них царит идиллия в отношениях. При этом он боится прихода весны. Фрик считает, что у Терешкович могут начаться психические отклонения.

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