«В Москве артистов много»: Пенкин в честь 60-летия озвучил место своих будущих похорон

Как отметил музыкант, он не хочет быть погребенным в столице.

Музыкант Сергей Пенкин, которому 10 февраля исполнилось 60 лет, озвучил место, где в будущем хочет, чтобы его похоронили. Оказалось, что это далеко не Москва, где, как известно, схоронены многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

«О смерти думаю, понятно, не часто, но бывает. Когда меня не станет, хочу, чтоб похоронили на родине — в Пензе. Потому что в Москве артистов много, а там я буду такой один». Сергей Пенкин

По словам Сергея Пенкина, ему очень хочется, чтобы о нем говорили и ценили при жизни. Он боится повторить судьбу певицы Юлии Началовой, о которой говорят уже почти два года, но после ее смерти. Как добавил музыкант, он мечтает, чтобы его любили не за талант, а прежде всего как обычного человека. К браку певец вообще не стремится. Его устраивают гражданские отношения с девушками, сообщает «СтарХит».

Напомним, что у Сергея Пенкина нет детей. Известно, что с 2000 по 2002 год он состоял в браке с английской журналисткой русского происхождения Еленой Проценко.

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