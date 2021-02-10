«Моя семья – мое богатство»: Бондаренко показал редкий кадр с детьми от двух жен

Станислав Бондаренко воспитывает двух дочек, которых ему подарила вторая жена, бизнесвумен Аурика Алехина. Они дали девочкам необычные имена – Алексия и Микаэла. В этом году им исполнится четыре и три года, соответственно. Кроме того, у 35-летнего актера есть сын Марк от предыдущего брака с Юлией Чиплиевой. Их брак распался пять лет назад, а мальчику уже 12 лет. В своем Instagram Станислав поделился редким снимком, на котором позировал с тремя своими детьми.

«Моя семья — мое богатство. Фотосессия с детьми — это весело. Жена создавала стиль, сестра фотографировала, full house короче», — написал Бондаренко.

Фанаты актера остались под впечатлением.

«Очень милая и красивая семья! Суперские! Какой красивый сын! Копия папы!» — писали пользователи Сети.

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