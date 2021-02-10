«Моя главная болельщица»: Папунаишвили ласково обратился к милашке-дочке после слов о разводе

На днях Евгений Папунаишвили объявил о разводе с Салимой Бижабер. Слухи о расставании пары ходили еще прошлой осенью, но тогда танцор опроверг их. Фанатам рассказал, что у них с итальянским стилистом все хорошо, а все остальное – домыслы желтой прессы. Теперь же, информацию о разводе подтвердила и сама Бижабер. У пары подрастает дочь София, которой в этом году исполнится четыре года. В своем Instagram Евгений опубликовал ее фото.

«Моя главная болельщица», — подписал фото Папунаишвили.

Напомним, что хореограф принимает участие в проекте «Танцы со звездами», который транслирует телеканал «Россия 1». Его напарницей на паркете в этом сезоне стала актриса Екатерина Гусева.

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