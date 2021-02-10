«У нее слова застревали, и все было как-то неправильно»: Жулин о Загитовой на «Ледниковом периоде»

Как отметил фигурист и тренер, к концу проекта олимпийская чемпионка заметно добавила в мастерстве.

Фигурист и тренер Александр Жулин в YouTube-шоу Василия Конова оценил работу олимпийской чемпионки по фигурному катанию корейского Пхенчхана 2018 года Алины Загитовой на шоу «Ледниковый период», которое шло с успехом в прошлом году на Первом канале.

«В начале, честно говоря, не в обиду Алине, смотреть было невозможно. У нее слова застревали, и все было как-то неправильно. А потом, когда Ягудин занимался своим делом, что-то там болтал, а Алина начала интервьюировать спортсменов, уже было видно, что не все ей в ухо говорят, она уже и сама как-то пыталась шутить». Александр Жулин

Как отметил Жулин, к концу проекта Алина Загитова серьезно выросла в профессиональном плане. Она стала очень гармонично смотреться на этом шоу. Как заметил Жулин, именно Загитова, а также певица и телеведущая Ольга Бузова повысили рейтинги проекта до небывалых высот.

Шоу «Ледниковый период» с успехом шло на Первом канале в конце прошлого года. Победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.

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