Прах вывезли в чемоданчике: стилиста Пугачевой похоронили на городском кладбище Умани на Украине

Александру Шевчуку на момент смерти было всего 54 года.

Композитор Ирина Грибулина сообщила, что стилиста Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и других звезд из мира шоу-бизнеса Александра Шевчука похоронили на Украине на городском кладбище в небольшом городке Умани. Это его историческая родина. Город находится почти в тысяче километров от Москвы.

«Родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине. Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных – христиан, это очень важно». Ирина Грибулина

Как отметила Грибулина, после кремации урну с прахом стилиста увезли в чемодане из России. Любопытно, что родственникам звезды пришлось изрядно побегать по различным инстанциям, чтобы вывезти прах. В частности, им понадобилась свидетельство о смерти с гербовой печатью, справка о кремации из крематория и документы, которые бы подтверждали их родство со звездой, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Александр Шевчук умер при весьма странных обстоятельствах. У него произошел разрыв внутренних органов. Делом уже несколько недель занимаются следователи.

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