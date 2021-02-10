Никита из USB озвучил зарплаты Гарика Харламова и Павла Воли на «Камеди Клаб»

Как отметил Константин Маласаев, ему платят всего 30 тысяч рублей в месяц.

Участник шоу «Камеди клаб» на канале ТНТ Константин Маласаев, которого многие знают, как Никиту из USB заявил, что главные действующие лица проекта шоумены и резиденты проекта Гарик Харламов и Павел Воля зарабатывают на шоу баснословные деньги.

Как утверждает Маласаев, Гарик Харламов получает семь миллионов рублей в месяц. Зарплата Павла Воли заметно скромнее. Он зарабатывает в месяц четыре миллиона рублей.

Как отметил Маласаев, его зарплата на шоу всего 30 тысяч рублей в месяц. Причем другие шоумены также не купаются в роскоши. Многие вынуждены искать либо подработку, либо другую работу. Сам Маласаев, как он говорит, вынужден вести корпоративы. На них он зарабатывает по 150 тысяч рублей за вечер, сообщает портал paparazzi.ru.

Напомним, что Гарик Харламов и Павел Воля главные действующие лица «Камеди Клаб». Именно на них построено все популярное шоу.

Любопытно, что позже сам Маласаев в Instagram заявил, что журналисты переврали его слова. Зарплата в 30 тысяч рублей, как он заверил, у него была в 2008 году, когда он выступал еще в КВН. Кроме того, он поблагодарил всех, кто стал предлагать ему работу. В ней он, по собственному признанию, сейчас не нуждается.

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