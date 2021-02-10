«Низом надо подзагореть!»: Собчак насмешила людей пятнистым обликом в секси-купальнике

Ксения Собчак уже много лет занимается йогой, обладая великолепной гибкостью и хрупкой фигурой. Стройная светская львица без стеснения демонстрирует свое тело широкой публике, позируя на курортах разного масштаба.

Недавно она вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном отдыхала на Мальдивах. Тоскуя по теплым денечкам, звезда решила согреть себя, а заодно и своих поклонников, кадрами с райских островов.

«Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!» — написала она и выложила несколько кадров в леопардовом купальнике.

Многие поклонники Ксении обратили внимание на ее длинные безупречные ноги и тонкую талию, но нашлось немало и тех, кого больше привлек ее неравномерный загар.

«Низом надо подзагореть!», «Пятнистая коровушка», «Сама как леопард», «Ой, у вас… это… филейная часть недожарена», «Видимо, труселя до этого большие были на купальнике», «Это смешно», — прокомментировали фото люди в Сети.

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