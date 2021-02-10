«Я совсем не умею врать и лицемерить»: что сказала Максакова в адрес мамы перед отъездом в Киев

Певица Мария Максакова в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале обратилась к своей знаменитой матери актрисе Людмиле Максаковой, которая, как известно, не хочет общаться с дочерью, сбежавшей вместе с ныне покойным мужем политиком Денисом Вороненковым в Киев в 2016 году.

«Дорогая мама, я очень тебя люблю. Ты мне подарила жизнь. Именно ты меня воспитала такой, какой бы сама хотела быть. Я совсем не умею врать и лицемерить. Мне кажется несправедливым, когда ты мне пишешь, что раньше я была хорошей маленькой девочкой, а сейчас стала нехорошей взрослой». Мария Максакова

Как отметила Мария Максакова, она не может снова стать маленькой девочкой. По ее словам, она сделала все возможное, чтобы достучаться до сердца родительницы. При этом она заметила, что готова к смирению, если мама ее все-таки не простит.

Напомним, что после серии эфиров на российских каналах в различных ток-шоу Мария Максакова отбыла обратно в Киев. При этом она заявила, что еще приедет в Россию, так как у нее осталось масса нерешенных дел.

Смотрите также: