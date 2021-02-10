«Какая чувственная»: дочь Валерии вслед за Нюшей устроила эротичную фотосессию в ванной

Шена не постеснялась предстать перед подписчиками в нижнем белье.

27-летняя дочь певицы Валерии Шена решила удивить своих поклонников и устроила дома фотосессию в нижнем белье. Девушка запечатлелась в ванной, позируя перед зеркалом в разных ракурсах.

«Невероятная, секси, безусловно бомбовая, я не знаю какими эпитетами еще описать», «Великопная», «Ты прекрасна», «Огненная бейба», «Какая чувственная», «Очень эффектная!» — с восторгом отреагировали фолловеры знаменитой наследницы.

Любопытно, что некоторые подписчики написали: «На Нюшу похожа». Возможно, Шена напомнила певицу ярким цветом волос, а возможно, ее нашумевшей фотосессией. На днях артистка тоже засветилась со снимками из ванной комнаты.

К слову, своей смелой фотосессией в откровенном купальнике она спровоцировала волну возмущенных отзывов. Хейтеры писали звезде, что ей, молодой маме и жене, не полагается так себя вести. Шурочкина отреагировала на это своеобразно — выложила в Instagram еще одно фото в пенной воде с лучами вокруг головы.

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