Михаил Ефремов отказался от должности завклубом в белгородской колонии

Председатель общественно-наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что актер Михаил Ефремов отказался от почетной должности заведующего клубом в колонии в Белгороде, где он отбывает срок за смертельное ДТП.

«В колонии его все устраивает, распорядок дня такой, что время летит достаточно быстро, плюс работа как-то спасает… Ефремов, кстати, отказался от должности завклубом, которую ему прочили в будущем: решил, что продолжит работать на «швейке» — вставлять замки в молнии защитных костюмов». Алексей Мельников

Как отметил Мельников, у него был разговор с Ефремовым после его возвращения в Москву в СИЗО. Актер заявил, что хочет увидеться с женой. Мельников объяснил ему, как правильно составить бумаги. В будущем он сможет увидеть жену. Правда, времени им предоставят немного и общаться они будут через стекло.

Напомним, что на днях Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО «Водник», где он уже бывал. Здесь он пробудет около двух месяцев. Он проходит в качестве свидетеля в деле о лжесвидетелях, которые ранее утверждали, что актер не сидел за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, сообщает «СтарХит».

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