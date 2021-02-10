«Он ее очень сильно любил»: Петр Мамонов рассказал, как увел жену-балерину у англичанина

Актер Петр Мамонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как увел свою будущую жену Ольгу у англичанина-преподавателя, который был в нее сильно влюблен.

«Она была балериной. Ее очень сильно любил в те годы англичанин-преподаватель. Я выскочил на сцену с гитарой и сказал, что она теперь моя. Так я ее и завоевал. Кстати, этот англичанин сейчас мой сосед в деревне. Он живет уже лет сорок в России. Очень любит это место и нашу страну». Петр Мамонов

Также Мамонов вспомнил, как играл в своем самом известном фильме «Остров». «Я не чувствовал себя достойным играть такую роль. А потом я начал ходить в храм. Спросил у отца Владимира совета. Он сказал: «Где призван, там и служи. Вперед» И я пошел. После фильма началось идолопоклонство. Все стали меня называть святым отцом. Вот она волшебная сила искусства. Тяжело было первое время. Свойство таких ролей в том, что люди начинают личность актера отождествлять с его героем, что, конечно, не так», — заявил Петр Мамонов.

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