«Матрешки-жены Борю просто растащили»: Саид Шах заявила, что Грачевский полностью содержал Белоцерковскую

Как отметила журналистка, режиссер был просто недолюблен в последние годы своей жизни.

Журналистка Мариана Саид Шах заявила, что в смерти режиссера Бориса Грачевского виновна в том числе и его последняя жена Екатерина Белоцерковская. По ее словам, сейчас все друзья на каждом углу кричат, что он «любил Катеньку». Саид Шах считает этих людей лицемерами.

«Я считаю, что матрешки-жены Борю просто растащили. Боря хорошо отзывался о первой жене, но констатировал, что он был ей неинтересен. Ане он купил квартиру. Катю полностью содержал, к тому же ей нужны были только Мальдивы, Париж, Италия». Мариана Саид Шах

Как заметила Саид Шах, Грачевский страдал от недостатка внимания со стороны последней жены. Он был просто недолюблен ей. Ушел он не от сердечной недостаточности, а от недостатка сердечности, сообщает «Собеседник».

Ранее Мариана Саид Шах рассказывала, что после съемок одного из ток-шоу Екатерина Белоцерковская якобы едва не устроила драку. В ответ вдова Грачевского заявила, что это полнейший бред и она не позволит порочить честь своего покойного мужа.

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