«Если есть, что показать»: Ирина Круг смутила фанатов размером своей груди

В конце марта этого года певице Ирине Круг исполнится 45 лет. Блондинка находится в прекрасной форме, активно следит за фигурой и продолжает давать концерты. А иногда может раззадорить фанатов. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в платье-халате молочного оттенка, показав шикарный бюст. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Если есть, что показать, то почему бы и не показать! Красивая и смелая, молодец! Грудь либо есть либо ее нет! Откровенно… Вы шикарны! Сногсшибательно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году вдова Михаила Круга развелась с бизнесменом Сергеем Белоусовым, с которым была в браке с 2006 года.

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