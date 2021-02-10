«Образ классный»: Тодоренко отметилась на ТНТ в стильной юбке-поясе кислотного оттенка

Регина Тодоренко в компании Клавы Коки приняла участие в проекте ТНТ «Двое на миллион». Девушки постарались одеться на шоу в одном стиле, составив яркие аутфиты в розовых тонах с намеком на 90-е.

Стайл певицы с необычными зелеными меховыми туфлями показался стилисту Элле Маковей довольно интересным и продуманным. А вот лук телеведущей заслужил со стороны другого эксперта Teleprogramma.pro дизайнера одежды Сергея Никулина определенную долю критики. Знаменитость немного прогадала с обувью, но в целом комплект удался.

«Телевидение требует ярких аутфитов и Регина именно в таком. Но черные туфли упрощают комплект. К примеру, у компаньонки ведущей Клавы Коки они более удачные. Неоновые зеленые или голубые смотрелись бы здесь отлично. Но в целом образ классный, актуальный. Рукава-фонарики сочетаются очень гармонично с мини-юбкой кислотного оттенка («приветом из 90-х»)», — сказал дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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