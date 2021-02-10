«Ах, ты хочешь в Думу? Пожалуйста!»: Тамара Семина нелестно отозвалась о Марии Максаковой

Как отметила актриса, оперной диве на самом деле никто не нужен.

Актриса Тамара Семина нелестно отозвалась в адрес оперной дивы Марии Максаковой. По ее словам, это просто недочеловек, о котором она не может сказать ни одного хорошего слова.

По словам Тамары Семиной, мать Марии известная актриса Людмила Максакова поступила правильно, что даже не позвала свою дочь домой на чай. Все потому, что никто Марии, как думает Семина, на самом деле не нужен. Ни родные дети, ни звездная родительница.

«Она заводит романчики. Знает, с кем. Говорит: «Хочу в Государственную Думу». «Ах, ты хочешь в Думу? Пожалуйста!»… Как певица она просто отвратительная — я ее слышать не могу. Это вообще патология какая-то. С этим открытым ртом! Ужас один». Тамара Семина

Напомним, что Мария Максакова во время приезда в Россию успела засветиться сразу в нескольких ток-шоу. Она отмечала, что больше всего мечтает о примирении с мамой.

С 2016 года Максакова живет на Украине, куда уехала вслед за беглым мужем политиком Денисом Вороненковым. В 2017 году его застрелили в Киеве, сообщает «Собеседник».

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