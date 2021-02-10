«Жизнь казалась мне очень суровой»: Яна Поплавская показала на фото, как выглядела в юности

Актриса, которой сейчас 53 года, была невероятной красавицей.

«Красная шапочка советского кинематографа» актриса Яна Поплавская в Instagram разместила красивый кадр из юности. На фото можно увидеть совсем еще молодую актрису, которая в те годы только начинала свой путь к большой славе.

«Мне кажется, что в юности я была невероятно осторожна и очень боялась жить. Жизнь казалась мне очень суровой, некой полосой препятствий, которую нужно преодолевать, стиснув зубы. Учеба, много работы, маленький ребенок, море ответственности и что нужно быть стойким оловянным солдатиком». Яна Поплавская

Как отметила актриса, по мере взросления она подружилась с жизнью. Она стала видеть ее с самой светлой стороны. По словам Поплавской, она научилась жить сегодняшним днем. Теперь она намного счастливее, чем была в 25 лет.

Напомним, что за плечами Яны Поплавской неудачный брак с режиссером Сергеем Гинзбургом, от которого она родила двух сыновей. Сейчас она счастлива с молодым радиоведущим Евгением Яковлевым.

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